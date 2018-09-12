Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду
Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы, передает «Советский спорт».
«Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых», — цитирует доктора Хуана Карлоса Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.
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«Разница между Криштиану и другими — преданность делу. Он никогда не останавливается», — добавил врач Мик Клегг.
33-летний португальский футболист перешел в туринский «Ювентус» этим летом. До этого он девять лет играл в мадридском «Реале».
Ранее голкипер Льорис не включил Роналду в свой список опасных форвардов.