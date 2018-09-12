Бежавший в Россию биатлонист рассказал, почему хотел выступать за Украину

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Биатлонист Александр Жирный поделился, почему после Олимпиады в 2014 году принял решение покинуть Россию и выступать за сборную Украины, передает Sport24.

«Переезжая на Украину, рассчитывал отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан. В сборной Украины конкуренция ниже и попасть в основу проще. Когда был в России, выступал только на чемпионате Европы и на Универсиаде, на соревнования более высокого уровня не выезжал. В Киеве мне дали шанс поездить по этапам Кубка мира.

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Первые два сезона провел неплохо. А потом просто перестал показывать результат, никак не мог набрать оптимальную форму. Думаю, возраст сказался. Будь я хотя бы лет на пять моложе, все могло сложиться по-другому. Но я ни о чем не жалею — приобрел огромный опыт», — заявил Жирный.

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист Жирный хочет вернуться в Россию.