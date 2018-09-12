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Бывший тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал перспективы российского баскетболиста Тимофея Мозгова, выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает «Советский спорт»

«В «Кливленде» Дэвид Блатт хорошо знал все сильные и слабые стороны Тимофея и очень умело его использовал, – сказал Куртийнайтис. – После ухода Дэвида Тимо как-то затерялся. Где-то не нашел общий язык с тренером, где-то не смог воспользоваться шансом… Но в НБА бывает такое, когда ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, а потом из-за травмы конкурента получаешь шанс и используешь его на все 100%. Главное в этот период ожидания – не сломаться психологически»..

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Куртинайтис верит, что единственному россиянину за океан важно дождаться своего шанса.

«Надеюсь, у Мозгова будет возможность заиграть в «Орландо». Он работяга, интеллигентный, физически крепкий человек. Ему надо дождаться нового шанса закрепиться в составе», — добавил он.

6 июля «Бруклин Нетс» обменял Мозгова в «Шарлотт Хорнетс», а на следующий день в результате еще одного обмена Тимофей стал игроком «Орландо Меджик». Всего за последние два сезона Мозгов поменял три клуба, а «Орландо» стала уже шестой для него командой в НБА.