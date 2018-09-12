Третьяк: президент ФХР должен быть в совете директоров КХЛ

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Прославленный российский хоккеист Вячеслав Третьяк считает, что глава Федерации хоккея России (ФХР) должен находиться в составе совета директором Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.

На прошлой неделе КХЛ объявила о выходе Владислава Третьяка и Вячеслава Фетисова из совета директоров в связи с ограничениями, установленными законодательством для депутата Госдумы

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«Считаю, что президент ФХР должен быть в составе совета директоров, но таковы правила, что я и Вячеслав Фетисов по закону не имеем права там находиться. Мы же все равно в контакте с КХЛ, с нами советуются, наши предложения обсуждают», — заявил экс-хоккеист.

Третьяк входил в состав совета директоров с сентября прошлого года. На прошлой неделе КХЛ объявила о выходе Третьяка и Вячеслава Фетисова из совета директоров в связи с ограничениями, согласно которым депутаты Госдумы не вправе находиться в составе коммерческой организации.