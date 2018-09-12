Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на чемпионате мира

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова оцениа выступление своих подопечных на чемпионате мира как удовлетворительное, а также отметила горячую поддержку трибун, передает ТАСС .

«Не будем вводить десятибалльную систему оценки, ограничимся двумя: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Моя оценка - «удовлетворительно». Вся команда наших [специалистов] работал от души, старалась и сделала все, что было нужно», — сказала Винер-Усманова. Она заметила, что несмотря на результат сестер Авериных, обе девушки допускали ошибки, которые заметили и судьи.

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«Я никогда не бываю довольна на 100 процентов, ведь даже на солнце есть пятна, но было приятно, когда дважды звучал гимн России, а девушки и публика его пели. Выступление на соревнованиях это наша работа, наш труд, я требую от гимнасток, чтобы они на ковре демонстрировали спектакль, а не простые упражнения. Сегодня спектакль был, особенно эффектным можно назвать упражнение с обручем у Дины. Еще она великолепно представила Петрушку на музыку Игоря Стравинского, а это очень сложная композиция, сюрреалистическая, не всем понятная, но судьи поняли и оценили».

Ирина Александровна особенно отметила поддержку трибун на чемпионате мира.

«На трибуне потрясающая команда, особенно мужчина в русской косоворотке, который играл народную музыку, а остальные пели. Но самым приятным было то, что сегодня пели гимн России вместе с нашими спортсменками. Очень здорово, получился настоящий хор, именно это и называется патриотизмом», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

«Я выполняю все упражнения вместе с гимнастками, от первого и до последнего элемента, у меня пульс такой же, как и у них. Чтобы их втянуть в этот эмоциональный поток, я сама должна в нем быть, а потом их за собой потащить. С Диной сегодня это получилось. А когда есть поддержка трибун, то открывается еще больше света и все получается», — добавила тренер.

Говоря о предстоящих планах, Винер-Усманова сообщила, что девушки продолжают подготовку к соревнованиям, совсем скоро в Болгарию прилетит команда по групповым упражнениям, и чемпионат мира продолжится не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах.

Гимн России дважды звучал во вторник на 36-м чемпионате мира по художественной гимнастике, где сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова завоевали четыре медали - два золота, серебро и бронзу - в упражнениях с обручем и мячом.