Игрок «Барселоны» отказался оплачивать многотысячный счет в клубе

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Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади попал в неприятный инцидент в столице Испании, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Mundo Deportivo, игрок устроил вечеринку в одном из самых модных клубов Мадрида в честь своего дня рождения. Выставленный счет в €16 тысяч он отказался оплачивать.

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Вмешаться в ситуацию пришлось полицейским, которые убедили 23-летнего марокканца оплатить чек.

В текущем сезоне форвард провел лишь один официальный матч.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ювентуса» и «Арсенала» арестован за нанесение увечий таксисту.