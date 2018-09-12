Игрок «Барселоны» отказался оплачивать многотысячный счет в клубе
Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади попал в неприятный инцидент в столице Испании, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Mundo Deportivo, игрок устроил вечеринку в одном из самых модных клубов Мадрида в честь своего дня рождения. Выставленный счет в €16 тысяч он отказался оплачивать.
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Вмешаться в ситуацию пришлось полицейским, которые убедили 23-летнего марокканца оплатить чек.
В текущем сезоне форвард провел лишь один официальный матч.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ювентуса» и «Арсенала» арестован за нанесение увечий таксисту.