Сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче
Сборная Англии по футболу обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась победой англичан со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал 20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.
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Ранее сообщалось, что сборная Хорватии разгромно проиграла Испании.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Англия — Швейцария — 1:0
Голы: 1:0 — Рашфорд, 54.