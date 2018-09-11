Виктор Ан отдал в аренду полученную от победы на Олимпиаде квартиру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/155/11690155/An-pic905-895x505-37081.jpg">

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, недавно завершивший профессиональную карьеру спортсмена, решил сдавать в аренду квартиру, полученную после победного участия в Олимпиаде 2014 года, пишет «Собеседник».

Апартаменты появились на одном из сайтов по аренде жилья в сентябре 2018-го, за несколько дней до объявления об отъезде Ана из России. По оценкам журналистов, все характеристики квартиры говорят о том, что именно это жилье было подарено шорт-трекисту после Олимпиады 2014-го года.

Реклама

Аренда 100-метровой трехкомнатной квартиры Ана оценивается в 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее министр спорта прокомментировал решение Ана завершить карьеру.