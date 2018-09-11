Известный украинский боец UFC намерен стать россиянином
Украинский боец Никита Крылов, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выразил желание стать россиянином, передает «СЭ».
«Конечно, есть желание получить российский паспорт. Но с этим существуют определенные заморочки. Я документы подал, процесс запущен. Жду результатов», — сказал спортсмен.
Также 26-летний Крылов признался, что с большим желанием вышел бы в октагон под флагом Луганской народной республики (ЛНР), чем под украинским. По словам спортсмена, в Киеве его считают предателем.
«Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в Instagram видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя. Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчет меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю — карма свое возьмет», — заявил он.
Крылов станет одним из участников первого турнира UFC в России, который пройдет 15 сентября в Москве.
Ранее сообщалось, что Крылов проведет шесть поединков в UFC по новому контракту.