Известный украинский боец UFC намерен стать россиянином

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Украинский боец Никита Крылов, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выразил желание стать россиянином, передает «СЭ».

«Конечно, есть желание получить российский паспорт. Но с этим существуют определенные заморочки. Я документы подал, процесс запущен. Жду результатов», — сказал спортсмен.

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Также 26-летний Крылов признался, что с большим желанием вышел бы в октагон под флагом Луганской народной республики (ЛНР), чем под украинским. По словам спортсмена, в Киеве его считают предателем.

«Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в Instagram видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя. Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчет меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю — карма свое возьмет», — заявил он.

Крылов станет одним из участников первого турнира UFC в России, который пройдет 15 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что Крылов проведет шесть поединков в UFC по новому контракту.