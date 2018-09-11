Дзюба пообещал написать автобиографию
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба изъявил желание написать автобиографию, передает GQ Russia.
Футболист признался, что оказался под впечатлением автобиографических книг наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа и бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Он подтвердил, что также намерен выпустить автобиографию.
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«Мне очень понравились биография Юргена Клоппа и автобиография Алекса Фергюсона. О личностях такого масштаба всегда интересно читать.
У меня много случаев, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!» — заявил футболист в интервью.
Ранее сообщалось, что Дзюба признан человеком года по версии GQ.