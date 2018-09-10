Президент СБР Драчев рассказал о позиции нового главы IBU по отношению к России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о позиции нового главы Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина по вопросу восстановления СБР в правах, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы встречались с ним несколько раз и просто очень хорошо поговорили. Человек позитивно к нам относится и слышит все наши аргументы. Он заверил, что готов идти навстречу и будет поддерживать восстановление», — заявил Драчев.

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Далин возглавил IBU 7 cентября.

СБР был лишен статуса постоянного члена IBU в декабре 2017 года.

7 сентября на конгрессе IBU было принято решение не восстанавливать СБР в правах.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов был уверен в решении IBU не восстанавливать в правах СБР.