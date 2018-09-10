Теннисисты Хачанов и Медведев поднялись на одну позицию в рейтинге ATP

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Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sport24.

Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю строчку, а Медведев — с 36-го места на 35-е.

В новой версии списка на третье место вышел серб Новак Джокович, победивший на минувших выходных на US Open. Свои позиции в рейтинге также из числа топ-10 улучшили хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров и австриец Доминик Тим. В первую десятку также вошел американец Джон Иснер, поднявшийся на одну строчку.

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Рейтинг ATP. 10 сентября:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.

3. Новак Джокович (Сербия) — 6445.

4. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.

5. Александр Зверев (Германия) — 4890.

6. Марин Чилич (Хорватия) — 4715.

7. Григор Димитров (Болгария) — 3755.

8. Доминик Тим (Австрия) — 3665.

9. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.

10. Джон Иснер (США) — 3470.

…

25. Карен Хачанов (Россия) — 1605…

35. Даниил Медведев (Россия) — 1262…

71. Андрей Рублев (Россия) — 795…

84. Евгений Донской (Россия) — 683.

Ранее Джокович стал победителем US Open.