Теннисисты Хачанов и Медведев поднялись на одну позицию в рейтинге ATP
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sport24.
Хачанов поднялся с 26-й на 25-ю строчку, а Медведев — с 36-го места на 35-е.
В новой версии списка на третье место вышел серб Новак Джокович, победивший на минувших выходных на US Open. Свои позиции в рейтинге также из числа топ-10 улучшили хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров и австриец Доминик Тим. В первую десятку также вошел американец Джон Иснер, поднявшийся на одну строчку.
Рейтинг ATP. 10 сентября:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
3. Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5. Александр Зверев (Германия) — 4890.
6. Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
7. Григор Димитров (Болгария) — 3755.
8. Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9. Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10. Джон Иснер (США) — 3470.
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25. Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35. Даниил Медведев (Россия) — 1262…
71. Андрей Рублев (Россия) — 795…
84. Евгений Донской (Россия) — 683.