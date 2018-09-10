Моуринью обвинили во вмешательстве в личную жизнь игроков

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Экс-защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас вспомнил о своей совместной работе с португальским специалистом Жозе Моуринью, признавшись, что тренер контролировал личную жизнь игроков, сообщает Sport24.

«Мы играли против «Мидлсбро», и я получил травму через 10 минут. На следующий день у нас была встреча с Моуринью, и он стал всех критиковать. Он был недоволен, что мы проиграли. В определенный момент он стал высказывать недовольство в адрес Лэмпарда, который был ему тогда как сын. Я стал смеяться, но потому, что Моуринью был позади меня, он не мог меня видеть. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Вильям, ты что, смеешься?». Я ответил, что нет.

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Он сказал: «Ты – один из лучших игроков на данный момент, но тебе нужно следить за личной жизнью вне поля». Я спросил у него: «Что вы имеете в виду?», а он ответил: «Ты очень часто гуляешь». На мой вопрос, откуда он знает, Моуринью ответил: «Посмотрим, будешь ли готов через 10 дней к матчу с «Барселоной». Я сказал ему, чтобы он во мне не сомневался, и каждый день после этого у нас было три тренировки», – цитирует 41-летнего француза RMC Sport.

Французский защитник выступал за «Челси» с 2001 по 2006 год, после чего перешел в «Арсенал».

Ранее легенда английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуринью не подходит «красным дьяволам» как специалист.