Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии сравнил Неймара с Роналду

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Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекс Сандро сравнил двух нападающих, входящих в число лучших в мире — португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара, сообщает Sport24.

«Неймар и Криштиану — два отличных игрока. Неймар моложе, я знаю его еще по «Сантосу». Криштиану очень много работает, он каждый день тренируется, это невероятно. Неймар всегда также серьезно относился к делу. Это игроки, которые стремятся к совершенству.

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Роналду во многом помогает вам и любит, чтобы вы помогали ему. Марсело был прав — вы многому учитесь, находясь рядом с Криштиану», — приводятся слова Сандро на странице Seleção Brasileira в твиттере.

Напомним, что Роналду является партнером Сандро по «Ювентусу», а Неймар — по сборной Бразилии.

Ранее нападающий английского «Сток Сити» Питер Крауч в своей автобиографии рассказал историю о бывшем форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.