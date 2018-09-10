Вратарь «Куньлуня» поделился секретом успеха

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Вратарь китайского «Кунльлуня» Иван Налимов рассказал о секрете успеха своего клуба в недавнем матче с московским «Спартаком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает газета «Известия».

Выиграли за счет командной игры, грамотного выполнения тренерской установки, плюс Лазушин подтаскивал и спасал, где это было нужно. Конечно, обидно, что он чуть-чуть не дотянул до того, чтобы обойтись без пропущенных шайб. Сегодня Александр наиграл на «ноль». Надеюсь, что и я, и Лазушин в следующих матчах оформим «шатаут»», — заявил голкипер китайского клуба.

Ранее нападающий «Авангарда» Денис Зернов рассказал о переезде клуба из Омска в подмосковную Балашиху.