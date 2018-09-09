О'Нил: Возвращение Брайанта в НБА может стать величайшим событием в истории

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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил прокомментировал вероятное возвращение экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в профессиональный спорт, сообщает Sport24.

«Брайант никогда не пойдет выступать в лигу Big3, пока не вернется в НБА. Все знают, кто такой Коби. Вы хотите мне сказать, то что он не сможет давать какому-либо клубу хорошие 15-20 минут игрового времени? Ему даже не нужно будет показывать выдающуюся игру —обычные 15-20 минут, как он это делал в «Лейкерс». Если Брайант вернется в НБА, то это будет одно из величайших событий в истории», — цитирует О'Нила Clutch Points.

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. 39-летний баскетболист провел последний матч 13 апреля 2016 года. По слухам, он может вернуться в «Лейкерс» из-за прихода в клуб Леброна Джеймса.

Ранее Леброн Джеймс помог одноклубнику пережить паническую атаку.