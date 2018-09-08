Российский боец нокаутировал соперника эффектным ударом локтем с разворота

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Гога Шаматава одержал победу над Павлом Пастушковым на турнире ACB 89 в Краснодаре, сообщает «Советский спорт».

Во втором раунде Пастушков пошел в атаку, когда Шаматава резко развернулся и нокаутировал оппонента эффектным ударом локтем.

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Видеозапись эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте соревнований.

Ранее сообщалось, что боец MMA нокаутировал посетителя бара и был объявлен в розыск.