Российский боец нокаутировал соперника эффектным ударом локтем с разворота
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Гога Шаматава одержал победу над Павлом Пастушковым на турнире ACB 89 в Краснодаре, сообщает «Советский спорт».
Во втором раунде Пастушков пошел в атаку, когда Шаматава резко развернулся и нокаутировал оппонента эффектным ударом локтем.
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Видеозапись эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте соревнований.
Ранее сообщалось, что боец MMA нокаутировал посетителя бара и был объявлен в розыск.
�� What a ACB debut by Goga Shamatava #ACBKrasnodar pic.twitter.com/EFHt8t7aAH— #ACBKrasnodar (@ACB_League) 8 сентября 2018 г.