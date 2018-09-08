«Салават Юлаев» нанес СКА второе поражение подряд
«Салават Юлаев» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой уфимской команды со счетом 4:1.
Две шайбы в составе «Салавата» забросил Антон Бурдасов, по одной на свой счет записали Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсон. В составе СКА результативным действием отличился Николай Прохоркин.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 – Прохоркин (Кузьменко) – 08:42 (5x5),
1:1 – Бурдасов (Ларсен, Ткачев) – 22:49 (5x4),
1:2 – Бурдасов (Хохряков) – 42:51 (5x5), 1:3 – Кугрышев (Ларсен, Хартикайнен) – 44:35 (5x4),
1:4 – Ларсен (Жарков) – 58:21 (en).