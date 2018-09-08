ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась победой армейского клуба со счетом 3:1.
Команда Игоря Никитина трижды реализовала численное преимущество усилиями Сергея Толчинского, Александра Попова и Антона Слепышева. В составе бело-голубых отличился Микс Индрашис.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
0:1 – Толчинский (Шалунов, Хансен) – 02:16 (5x4),
0:2 – Попов (Скотт, Григоренко) – 07:31 (5x4),
0:3 – Слепышев (Хансен) – 15:26 (5x4),
1:3 – Индрашис (Кагарлицкий, Тарасов) – 59:09 (6x4).