Игрок сборной США нахамил арбитру после симуляции Неймара

Защитник сборной США Деандре Йедлин вступил в конфликт с главным арбитром во время матча с Бразилией, сообщает «Советский спорт».

Американец остался недоволен решением судьи, который назначил штрафной в пользу бразильцев после неоднозначного нарушения на форварде Неймаре.

«Ты вообще смотрел чемпионат мира?», — сказал он арбитру во время игры.

Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте @RGonzalezCBS.

Бразилия обыграла США со счетом 2:0. Один из голов на счету Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймар просит вернуть его в «Барселону».

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.



"Did you watch the World Cup???"



pic.twitter.com/34P7kKDVSH