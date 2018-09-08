Игрок сборной США нахамил арбитру после симуляции Неймара
Защитник сборной США Деандре Йедлин вступил в конфликт с главным арбитром во время матча с Бразилией, сообщает «Советский спорт».
Американец остался недоволен решением судьи, который назначил штрафной в пользу бразильцев после неоднозначного нарушения на форварде Неймаре.
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«Ты вообще смотрел чемпионат мира?», — сказал он арбитру во время игры.
Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте @RGonzalezCBS.
Бразилия обыграла США со счетом 2:0. Один из голов на счету Неймара.
Ранее сообщалось, что Неймар просит вернуть его в «Барселону».
Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 8 сентября 2018 г.
"Did you watch the World Cup???"
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