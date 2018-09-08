70-летний болельщик «Монако» не попал на стадион из-за футболки сборной Франции

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Во время матча четвертого тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем» произошел неприятный инцидент, сообщает Sport24.

Как передает Nice-matin, 70-летнего болельщика не пустили на стадион из-за того, что он был одет в футболку с эмблемой сборной Франции.

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По информации издания, в Монако существует закон Департамента внутренних дел, по которому фанаты не должны приходить на стадион в подобных футболках, либо должны их снять, чтобы попасть на арену.

«Я надел эту майку, потому что игрок «Монако» Джибриль Сидибе представлял Францию на чемпионате мира. Когда меня не пустили, я подумал, что это пранк. Но затем стюарды вызвали полицию и меня выпроводили со стадиона», — рассказал болельщик.

В итоге фанату «монегасков» удалось попасть на стадион, но спустя 15 минут и в надетой наизнанку майке.

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