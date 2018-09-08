Дзюба назвал «счастьем» капитанскую повязку в сборной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/11953939/RIAN_5629600.HR-pic905-895x505-80891.jpg">

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией (2:1) в рамках Лиги Наций, передает Sport24.

«Все сегодня бились, сражались. Плюс, потрясающий матч провел Лунев. В первом тайме мы вообще доминировали. Могли большее выжать. Марио отмечу — отличный матч. Хватало качественных моментов. Наверное, должны были забивать второй мяч до перерыва. Вместо этого ошиблись со стандарта. Хотя готовились, что турки их быстро разыгрывают.

Реклама

Во втором тайме забили мяч, а потом немного стали играть от обороны. Но выстояли и заработали важные три очка.

Быть капитаном — это огромная честь. Любой ребенок мечтает о таком. Я сам до конца не верил, что меня сделают капитаном. Но потом Станислав Саламович вызвал меня и сообщил. Повторюсь, это счастье», — заявил форвард.

Ранее Мостовой рассказал, что Черышев приучил к красивым голам.