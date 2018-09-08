Дзюба назвал «счастьем» капитанскую повязку в сборной
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией (2:1) в рамках Лиги Наций, передает Sport24.
«Все сегодня бились, сражались. Плюс, потрясающий матч провел Лунев. В первом тайме мы вообще доминировали. Могли большее выжать. Марио отмечу — отличный матч. Хватало качественных моментов. Наверное, должны были забивать второй мяч до перерыва. Вместо этого ошиблись со стандарта. Хотя готовились, что турки их быстро разыгрывают.
Во втором тайме забили мяч, а потом немного стали играть от обороны. Но выстояли и заработали важные три очка.
Быть капитаном — это огромная честь. Любой ребенок мечтает о таком. Я сам до конца не верил, что меня сделают капитаном. Но потом Станислав Саламович вызвал меня и сообщил. Повторюсь, это счастье», — заявил форвард.
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