МОК собирается оказать помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с Объединенным миром борьбы (UWW) окажет помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле борцам, сообщает ТАСС.

«Я решительно осуждаю это трусливое нападение на молодых людей и на спорт. Наши мысли сегодня с родными и близкими погибших. Мы скорбим вместе с ними, и я хотел бы выразить соболезнования им от себя лично и от всего олимпийского движения.

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МОК совместно с UWW уже приступил к изучению наилучших способов оказания непосредственной помощи всем пострадавшим», — заявил глава МОК Томас Бах.

Взрыв прогремел 5 сентября в спортивном центре Кабула в то время, как там проходили соревнования по спортивной борьбе. В результате обрушилась крыша здания. После этого у центра произошел второй взрыв. Власти Афганистана сообщили о 26 погибших и более 90 раненных.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка после травмы не может ходить.