Неймар просит вернуть его в «Барселону»

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Бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар обращался в каталонскую «Барселону» с просьбой о возвращении в клуб, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, 26-летний футболист жалеет об уходе из стана сине-гранатовых, так как недоволен атмосферой во французской команде – ему не по душе конкуренция с уругвайцем Эдинсоном Кавани и французом Кильяном Мбаппе. Кроме того, Неймар считает, что соперники нарочно грубо играют против него.

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Руководство «Барселоны» же возвращать бразильского игрока не торопятся. Во-первых, это связано с фигурой отца нападающего, который способствовал переходу сына в Париж за €222 млн. Во-вторых, руководство клуба считает, что за три трансферных окна они сумели укрепить состав и больше не нуждаются в услугах южноамериканского форварда.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В составе французского клуба он принялу участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 32 мяча. Вместе с клубом он завоевал четыре трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок лиги.

Ранее Неймар рассказал о возвращении капитанской повязки в сборной Бразилии.