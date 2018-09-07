Игроки и тренеры «Локомотива» возложили цветы к мемориалу клуба

Хоккеисты, тренеры и персонал ярославского «Локомотива» почти память игроков и сотрудников клуба, погибших в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011, сообщает «Советский спорт».

Сегодня состоялось возложение цветов к мемориалу «Хоккейное Братство у «Арены-2000».

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Самолет «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 года на берегу реки Туношонки. Погибли 44 человека выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

Ранее сообщалось, что все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве».