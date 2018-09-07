В сборной Аргентины не исключили возвращения Месси
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил возвращения в состав национальной команды нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Sport24.
«Мы с ним поговорили. Посмотрим, вернется он или нет при следующем объявлении состава. Не думаю, что нужно сейчас об этом говорить», — приводит слова Скалони Goal.
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Сообщалось, что 31-летний форвард взял паузу в международной карьере и в 2018 году не сыграет за Аргентину.
Месси не был включен в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи с Гватемалой и Колумбией.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА хочет играть вместе с Месси.