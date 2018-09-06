Тренер сборной Шотландии предложил брать пример с команды России
Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт»,
«Сборная России провела несколько тяжелых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог. Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.
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Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России», — цитирует Маклиша «Би-би-си».
На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.