Тренер сборной Шотландии предложил брать пример с команды России

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Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт»,

«Сборная России провела несколько тяжелых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог. Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.

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Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России», — цитирует Маклиша «Би-би-си».

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.