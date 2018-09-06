Россия разгромила Украину в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу одержала разгромную победу над командой Украины в первом туре группового этапа Суперфинала Евролиги, сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Федор Земсков, также отличились Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пляжный футбол. Мужчины. Евролига. Суперфинал. Группа 2. 1-й тур
Россия — Украина — 6:0 (3:0, 0:0, 3:0)
Голы: 1:0 — Макаров, 4; 2:0 — Земсков, 4; 3:0 — Земсков, 10; 4:0 — Крашенинников, 28; 5:0 — Земсков, 29; 6:0 — Папоротный, 36