IBU может вынести решение по делам Слепцовой и Устюгова на следующей неделе

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Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил, что организация может принять решение по делам российских биатлонистов уже на следующей неделе.

30 августа стало известно, что олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

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«Официально даже члены исполкома не знают, кому предъявлены обвинения, хотя понятно, что неофициально фамилии появились в наших средствах массовой информации. После 14 дней, которые есть у спортсменов на предоставление объяснительных, у комитета IBU будет возможность принять свое решение. Оно будет рекомендовано исполкому», — цитирует Майгурова ТАСС.

«От того, согласится исполком IBU с ним или нет, будет зависеть дальнейшая процедура, будет ли спортсмен обжаловать возможное наказание или нет. Решение может быть принято уже на следующей неделе, если антидопинговый комитет IBU соберется. По времени это не лимитировано, но теоретически вполне возможно уже через неделю», — добавил функционер.

Майгуров отметил, что решение может быть принято антидопинговым комитетом IBU, а не исполкомом. Первый вице-президент считает, что исполком прислушается к рекомендации комитета.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) не сможет выдвинуть своих кандидатов на руководящие посты в IBU.