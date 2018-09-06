Глава ФФККР прокомментировал информацию об избиении 17-летней фигуристки
Глава федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о нападении на фигуристку Софью Полищук.
«Я поручил разобраться в ситуации, когда мы прочитали эту новость. По нашей информации, ничего не произошло. Софья сегодня была на тренировке, с ней все в порядке», — цитирует Горшкова «РИА Новости».
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6 сентября в СМИ появилась информация о том, что Полищук была избита в Москве на почве ревности.
17-летняя фигуристка является обладательницей бронзовой медали финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 в танцах на льду вместе с Александром Вахновым.
Ранее сообщалось, что британская полиция арестовала экс-футболиста сборной Англии Пола Гаскойна из-за подозрений в сексуальных домогательствах.