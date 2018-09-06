Биатлонист Чернышов обвиняется в нарушении антидопинговых правил

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Международный союз биатлонистов (IBU) обвиняет российского биатлониста Александра Чернышева в нарушении антидопинговых правил, сообщает Sport24.

IBU направил спортсмену письмо, в котором было указано, что в пробе Чернышова были найдены следы субстанции ЭПО (эритропоэтина), хотя концентрация вещества составила 0 нг/мл.

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До этого в очередной допинговый скандал попали также биатлонисты Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Светлана Слепцова.

Ранее четверо белорусских спортсменов и тренер дисквалифицированы за допинг.