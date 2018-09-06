Хавбеку «Реала» «не по душе» индивидуальные награды в футболе

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос уверен, что хавбек мадридского «Атлетико» и сборной Франции Гризманн заслужил место в тройке претендентов на «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

«Конечно, я думаю, что Гризманн заслуживает того, чтобы быть среди трех претендентов на «Золотой мяч». Он выиграл Лигу Европы и чемпионат мира — 2018, он действительно заслуживает этого.

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Однако, на самом деле, мне совсем не по душе эти индивидуальные награды. Все-таки футбол — это командный вид спорта», — цитирует футболиста AS.

В тройке претендентов на звание игрока года оказались португалец Криштиану Роналду, хорват Лука Модрич и египтянин Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что Дешам недоволен отсутствием французов среди номинантов на звание игрока года.