Хавбеку «Реала» «не по душе» индивидуальные награды в футболе
Полузащитник «Реала» Тони Кроос уверен, что хавбек мадридского «Атлетико» и сборной Франции Гризманн заслужил место в тройке претендентов на «Золотой мяч», передает «Советский спорт».
«Конечно, я думаю, что Гризманн заслуживает того, чтобы быть среди трех претендентов на «Золотой мяч». Он выиграл Лигу Европы и чемпионат мира — 2018, он действительно заслуживает этого.
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Однако, на самом деле, мне совсем не по душе эти индивидуальные награды. Все-таки футбол — это командный вид спорта», — цитирует футболиста AS.
В тройке претендентов на звание игрока года оказались португалец Криштиану Роналду, хорват Лука Модрич и египтянин Мохамед Салах.
Ранее сообщалось, что Дешам недоволен отсутствием французов среди номинантов на звание игрока года.