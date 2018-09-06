Почетный президент РФС согласен с претензиями по поводу формы сборной Украины
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН выразил согласие с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) должны запретить форму с лозунгом «Слава Украине».
«В регламенте четко сказано, что может быть изображено на форме — номер игрока, фамилия, герб страны, если сборная. Больше ничего. Это прописано в правилах игры. Все, что им противоречит — незаконно», — заявил Колосков.
Ранее футбольный тренер призвал «не поддаваться на провокации» по поводу фразы «Слава Украине» на футболках национальной украинской команды.