Почетный президент РФС согласен с претензиями по поводу формы сборной Украины

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН выразил согласие с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) должны запретить форму с лозунгом «Слава Украине».

«В регламенте четко сказано, что может быть изображено на форме — номер игрока, фамилия, герб страны, если сборная. Больше ничего. Это прописано в правилах игры. Все, что им противоречит — незаконно», — заявил Колосков.

Ранее футбольный тренер призвал «не поддаваться на провокации» по поводу фразы «Слава Украине» на футболках национальной украинской команды.