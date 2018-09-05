WBA требует проведения боя между Лебедевым и Усиком

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Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отправила письмо, в котором она обязывает его клиента и абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг украинца Александра Усика начать переговоры о поединке.

«WBA выслала письмо, в котором она обязывает начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры. Если же договориться не получится, то должны быть торги», — цитирует менеджера «РИА Новости».

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Корнилов отметил, что многое будет зависеть от желания сторон.

«Сейчас сложно говорить конкретно. Но велика вероятность, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Пока мы смотрим на бой с турком Хизни Алтынкая», — добавил менеджер.

Ранее сообщалось, что Лебедев сбросил 12 кг при подготовке к поединку.