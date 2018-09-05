Представители СДЮСШОР «Факел» обвиняются в мошенничестве на 2,5 млн рублей

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Директор СДЮСШОР «Факел» Вадим Сосулин и тренер Игорь Брагин обвиняются в мошенничестве на 2,5 млн рублей, сообщает «Вести Воронеж».

По версии следствия, представители СДЮСШОР, ранее выступавшие за клуб Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел», присвоили себе деньги, направленные из областного бюджета на проведение спортивных мероприятий.

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Сосулин подавал запросы в управление физического культуры и спорта Воронежа об участии команды в различных турнирах, а фирма «Вымпел», созданная Брагиным, в дальнейшем занималась организацией поездок в другие регионы.

Отмечается, что махинации заметил сотрудник спортуправления Дмитрий Кузнецов, который подписывал акты выполненных работ.

«Я государственных денег не похищал, я в 2015 году даже не был знаком с господином Кузнецовым, которого я обманул якобы, по словам следователя и прокурора. Я этого не говорил, потому что Кузнецов пришнл на работу только в мае месяце, он вообще даже не воронежский. Как я его мог обмануть, как я мог взять эти деньги», — заявил Брагин.

Ранее сообщалось, что экс-президент футбольной федерации Бразилии Жозе Мария Марин получил в США четыре года тюрьмы в рамках дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).