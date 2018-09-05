Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

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Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить карьеру.

Президент организации отметил, что Кравцов спортсмен не планирует работать тренером в России.

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«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России. Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так», — цитирует Кравцова ТАСС.

32-летний Ан, имеющий российское гражданство, является самым титулованным шорт-трекистом в истории. За время карьеры в сборной России он трижды завоевывал золото на Олимпийских играх в Сочи, дважды — на чемпионатах мира и восемь раз — на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что шорт-трекист Ан до июня 2018 года должен был определиться со своим будущим в спорте.