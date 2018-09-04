Глава Федерации спортивной гимнастики США уволилась из-за врача-педофила

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Скандал с сексуальными домогательствами со стороны врача сборной США Ларри Нассара повлек за собой отставку главы федерации спортивной гимнастики страны Керри Перри, сообщает ТАСС.

В связи с этим слова поддержки ей высказала председатель совета Карен Гольц.

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«От имени совета директоров Федерации спортивной гимнастики США я хочу поблагодарить Керри Перри за ее работу во главе федерации в очень трудных условиях», — заявила Гольц.

В скандале был замешан бывший врач сборной США Ларри Нассар, который признался, что совершал действия сексуального характера в отношении 11 спортсменок. В 2017 году бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии, а в январе 2018 добавился второй срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении гимнасток.

До этого из-за скандала вокруг Нассара ушли в отставку глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун, финансовый управляющий Битси Келли и еще несколько крупных чиновников.

Ранее сообщалось, что еще две американские спортсменки сообщили о домогательствах врача-педофила.