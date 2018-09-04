В «Барселоне» рассказали, когда Месси завершит карьеру

Директор «Барселоны» Арьедо Брайда поделился мнением о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

По словам функционера, сине-гранатовые не ищут замену своему лидеру, поскольку тот еще долгие годы будет выступать в составе каталонцев.

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«Месси – незаменимый чемпион. И он молод в душе. Думаю, он доиграет до сорока лет, как Франческо Тотти (бывший игрок «Ромы»). Поэтому «Барселона» и не думает, кем заменить его. Он незаменим.

В клубе даже не рассматривают вариант, что он может в ближайшее время завершить карьеру. Я долго смотрю футбол, и Месси – один из тех, кто впечатлил меня, возможно, даже сильнее всех. У него впереди еще много времени, он еще молод», – приводит слова Брайды Mundo Deportivo.

31-летний Месси выступает за основную команду «Барселоны» с 2004 года.

Ранее сообщалось, что Месси высказался о возможном уходе из «Барселоны».