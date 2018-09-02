Боярский сравнил матч «Зенит» — «Спартак» с девятимесячным сексом без беременности

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Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский поделился мнением о матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0), передает Sport24.

«Никто не забил мяч в матче — это как играть в бильярд и не забить ни одного шара. Благодарность вызывают только болельщики команд.

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Ну что это такое? Это лучшие команды, но не умеют забивать мячей. Футбол зачем нужен-то? Пусть просто побегают и расходятся по раздевалкам, зачем ворота нужны? Разочарован очень.

Как это может быть, прийти на спектакль, а артисты будут молчать. Поклонились, спасибо и до свидания.

Нет результата — нет футбола. Стадион замечательный, атмосфера хорошая… Все было, но не было футбола. Это равноценно тому, чтобы спать с женщиной 9 месяцев, а она так и не забеременеет. Это, конечно, приятно, но результата никакого», — заявил Боярский.

Ранее сообщалось, что у защитника «Спартака» Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок.