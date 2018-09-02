«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче шестого тура РПЛ
Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.
Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился нулевой ничьей.
Обе команды продлили свои беспроигрышные серии. Петербургский клуб набрал 16 очков и возглавляют турнирную таблицу РПЛ, «Спартак», имея в активе 14 очков, вернулся на второе место.
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Чемпионат России. 6-й тур.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0