«Кардифф Сити» и «Арсенал» объявили стартовые составы
«Кардифф» Сити» и лондонский «Арсенал» объявили стартовые составы на матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Кардифф Сити»: Нил Этеридж, Бруно Экеле Манга, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Сулейман Бамба, Виктор Камараса, Гарри Артер, Джо Раллс, Бобби Рид, Дэвид Хойлетт, Дэниэл Уорд.
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«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Аарон Рэмси, Маттео Гюэндузи, Месут Озил, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее главный тренер «Арсенала» Эмери рассказал о важности Озила для команды.