Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова во время ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачное выступление нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова во время чемпионата мира — 2018, передает «РИА Новости».
«Смолов тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами, — подсказывали, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент мундиаля», — заявил Черчесов.
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Сборная России смогла дойти до 1/4 финала чемпионата мира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.
Ранее Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной России.