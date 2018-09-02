Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова во время ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачное выступление нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова во время чемпионата мира — 2018, передает «РИА Новости».

«Смолов тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами, — подсказывали, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент мундиаля», — заявил Черчесов.

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Сборная России смогла дойти до 1/4 финала чемпионата мира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.

Ранее Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной России.