Экс-хавбек сборной Бразилии: если бы не футбол, то я стал бы убийцей

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Экс-полузащитник сборной Бразилии, «Ювентуса» и «Интера» Фелипе Мело рассказал о своем детстве, передает «Советский спорт».

«Если бы не футбол, я стал бы убийцей. Я жил в одной из самых опасных фавел в Бразилии, где были наркотики и оружие, но я оставил эту жизнь, чтобы бороться за мечту. Были времена, когда я шел на тренировку и знал, что мне нужно выбирать между футболом и другой жизнью, и я сделал выбор в пользу футбола.

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В «Гремио» я тратил всю зарплату и вел непонятную жизнь, но все изменилось, когда встретил будущую жену. Тогда появился новый Мело. У нас родились трое детей, и они для меня важнее всего. Говорят, за каждым мужчиной есть великая женщина, но я считаю, что женщина всегда рядом с ним», — цитирует Мело La Tercera.

На данный момент Мело выступает в составе бразильского «Палмейрас».

Ранее 25-летний аргентинский вратарь погиб в уличной драке.