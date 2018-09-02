Гассиев проиграл бой Усику с тяжелой травмой руки

Россиянин Мурат Гассиев в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Александра Усика был травмирован, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал тренер бывшего чемпиона мира Виталий Сланов.

«Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем. Но ему сказали, чтобы терпел, он и терпел. Слишком уверены были, что все равно Мурат что-нибудь придумает, все равно ударит», — сказа специалист.

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В июле Гассиев потерял статус чемпиона WBA и IBF, уступив украинскому спортсмену Усику.

Ранее сообщалось, что Гассиев пропустит полгода из-за тяжелых травм.