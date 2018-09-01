Болельщики «Анжи» попросили внести свой клуб в предвыборную программу
Болельщики махачкалинского «Анжи» провели новую акцию, в которой обратились к главе республики Дагестан Владимиру Васильеву с просьбой помочь «желто-зеленым» на государственном уровне, сообщает «Советский спорт».
Симпатизирующие «орлам» люди приняли очередную акцию для спасения своего клуба. На этот раз они попросили политика «стать мудрым и внимательным к гласу народа» и включить «Анжи» в свою предвыборную кампанию.
Напомним, что это не первый случай, когда болельщики пытаются своими силами найти средства для функционирования футбольной команды. Подобные явления происходили на самых разных концах Европы. За долгую футбольную историю фанаты собирали деньги на существование английского «Портсмута», испанского «Реал Овьедо», немецкого «Санкт-Паули», итальянской «Специи» и многих других.
Ранее сообщалось, что наставник «Анжи» раскрыл сумму заработной платы своих футболистов.
Уважаемый Владимир Абдуалиевич @za_vasilieva , как всем известно, в СМИ и на просторах Интернета активно продвигается акция «Анжи, живи!», которую поддерживает с каждым днем все больше и больше людей по всей стране. Вы, как будущий Глава республики Дагестан, как никто другой можете помочь воплотить в жизнь стремления народа! Футбольный клуб «Анжи» является гордостью и достоянием республики. За свою историю он имел множество побед и, до сих пор, с честью и достоинством представляет наш регион на футбольных полях России! Но, к сожалению, недолгая, но богатая история клуба в скором времени оборвется, если Вы не включите футбольный клуб «Анжи» в свою предвыборную программу, а в будущем не введете в бюджет региона строку финансирования футбольного клуба «Анжи»! Без Вас и Вашей поддержки клуб прекратит свое существование, и мы лишимся достойного представителя нашего региона в Премьер-лиге! Мы, народ республики Дагестан, выбрали депутатов и доверили им избирать Главу. А значит, депутаты, как представительный орган, должны исполнять волю народа! Наша воля такова: «Необходимо ввести в бюджет строку финансирования футбольного клуба «Анжи». Станьте мудрым и внимательным к гласу народа Главой – включите футбольный клуб «Анжи» в предвыборную компанию! #анжиживи #dagestan #анжимахачкала #мосдд