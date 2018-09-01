Болельщики «Анжи» попросили внести свой клуб в предвыборную программу

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Болельщики махачкалинского «Анжи» провели новую акцию, в которой обратились к главе республики Дагестан Владимиру Васильеву с просьбой помочь «желто-зеленым» на государственном уровне, сообщает «Советский спорт».

Симпатизирующие «орлам» люди приняли очередную акцию для спасения своего клуба. На этот раз они попросили политика «стать мудрым и внимательным к гласу народа» и включить «Анжи» в свою предвыборную кампанию.

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Напомним, что это не первый случай, когда болельщики пытаются своими силами найти средства для функционирования футбольной команды. Подобные явления происходили на самых разных концах Европы. За долгую футбольную историю фанаты собирали деньги на существование английского «Портсмута», испанского «Реал Овьедо», немецкого «Санкт-Паули», итальянской «Специи» и многих других.

Ранее сообщалось, что наставник «Анжи» раскрыл сумму заработной платы своих футболистов.