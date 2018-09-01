Российские фигуристы заняли весь пьедестал на юниорском Гран-при

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Российские дуэты фигуристов заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на втором этапе юниорской серии Гран-при в Линце, сообщает «Советский спорт».

Золото соревнований завоевали Полина Костюкевич и Дмитрий Ялин с результатом в 180,59 баллов, вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (166,11). Бронзу взяла пара Алины Пепелевой и Романа Плешкова — их результат составил 158,40 баллов.

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После короткой программы второе место занимали представители Соединенных Штатов Америки Лайкен Локли и Кинан Прохнов, Полуянова/Сопот были третьими, а Пепелева/Плешков — четвертыми.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при.