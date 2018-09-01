Тихонов: еще 20 лет назад предупреждал, что мы опозоримся на весь мир

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Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что в России больше не будут проводиться крупные международные соревнования из-за очередного допингового скандала, передает НСН.

«Не сомневаюсь, что Россию ожидают санкции. Уверен, что больше ни одного крупного турнира нашей стране проводить не дадут. А отвечать нужно тем, кто работал в последние годы, например тот же Виктор Майгуров, но в первую очередь нужно спрашивать с экс-министра спорта Виталия Мутко.

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Я давно об этом говорю, но в ответ слышу обвинения, что Тихонов, дескать, скандальный. Но приведите хоть один пример, когда я был не прав. Подайте в суд на меня. А я еще 20 лет назад предупреждал, что мы опозоримся на весь мир.

Вот этот случай настал. Столько случаев обнаружения допинга у российских спортсменов было, и ни чему это нас не научило», — заявил Тихонов.

В список подозреваемых в нарушении антидопинговых правил попали биатлонисты Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышов и Светлана Слепцова.

Ранее в Госдуме рассказали о решении проблемы допинга в России.