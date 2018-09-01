Трансфер Промеса стал самой дорогой продажей «Спартака» в истории

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Трансфер экс-форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью» стал самой дорогой продажей в истории красно-белых, сообщает Sport24.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила примерно €20 млн. Второе место по этому показателю занимает переход нападающего Романа Павлюченко в лондонский «Тоттенхэм» в 2008 году за €17,4 млн. На третьем месте — продажа нигерийского нападающего Эммануэля Эменике в турецкий «Фенербахче» в 2013 году за €13 млн евро.

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Пятерку самых дорогих продаж «Спартака» замыкают сербский защитник Неманья Видич («МЮ», 2005 год, €10,5 млн) и аргентинский форвард Фернандо Кавенаги («Бордо», 2006 год, €9 млн).

Ранее футбольный агент прокомментировал сумму трансфера Промеса.