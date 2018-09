Тренер «Арсенала» в ходе пресс-конференции ответил на звонок по чужому телефону

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери во время пресс-конференции ответил на звонок по телефону одного из журналистов, сообщает «Советский спорт».

Один из представителей СМИ использовал смартфон как диктофон, но забыл отключить звук. Поэтому, когда телефон зазвонил, Эмери спросил разрешения и ответил на звонок. Видео эпизода было опубликовано в твиттере «Арсенала».

«Это ваш? Я не знаю, кто звонит. Это Джон Спенсер. Я могу ответить?» — на вопрос специалист получил положительный ответ и снял трубку.

Эмери несколько секунд общался с позвонившим человеком.

«Добрый день! Привет, я Унаи Эмери. Как дела? Мы работаем», — сказал он.

Ранее главный тренер «Арсенала» Эмери запретил игрокам пить сок.

"Good afternoon! Hi, I am Unai Emery. How are you? We are working."



⚠️ Rule 1: Always put your phone on airplane mode during press conferences



@UnaiEmery_ pic.twitter.com/UuuB93rkP2