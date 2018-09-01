Серена Уильямс разгромила сестру в третьем круге US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в следующую стадию турнира US Open, сообщает Sport24.
Спортсменка обыграла свою сестру Винус с разгромным счетом 6:1, 6:2.
Это был 30-й матч между сестрами, а поражение, которое нанесла Серена, стало самым разгромным в истории личных встреч. Счет в их матчах — 18:12 в пользу Серены.
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В четвертом круге Серене будет противостоять эстонка Кайя Канепи, которая ранее обыграла Ребекку Петерсон с результатом 6:3, 7:6.